"Зачем на весь мир высмеивать?" Каменских возмутила сеть роликом со спящим Потапом

"Мой любимый храпунцель", – написала она.

Каменских снялась в видео сидящей рядом на кровати. Она спела под фонограмму итальянской певицы Катерины Валенте песню Bongo Cha Cha Cha и посмеялась, глядя в объектив камеры. С помощью специального приложения она разместила свой поющий рот на уровне приоткрытого рта Потапа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?" – спросила подписчица veronik_selivanova.

"Надеюсь, у Потапа лучше с чувством юмора, чем у вас", – написала olgadegtyrewa.

"Это не юмор, а уважительное отношение к человеку, который рядом. Совсем мужчин обесценили", – заявила veronik_selivanova.

"Думаю, если бы Потап ее такую выставил на всеобщее обозрение, то было бы не до смеха", – отметила kharchenko__liudmila.