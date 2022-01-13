"Орех", "Булки", "Лучший попец Украины". Каменских крупным планом показала голые ягодицы

"Горячая девушка", – написала она.

Певица запечатлена спиной к объективу, выставив на обозрение голые ягодицы.

"Уф-ф-ф, лучший попец Украины! Красота!" – отметил подписчик michakochkin9.

"Булки р-р-р", – написал mad_den35.

"Орех", – отреагировал _v_maxim_v_

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.