"Орех", "Булки", "Лучший попец Украины". Каменских крупным планом показала голые ягодицы

"Горячая девушка", – написала она.
Певица запечатлена спиной к объективу, выставив на обозрение голые ягодицы.
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"Уф-ф-ф, лучший попец Украины! Красота!" – отметил подписчик michakochkin9.
"Булки р-р-р", – написал mad_den35.
"Орех", – отреагировал _v_maxim_v_
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.