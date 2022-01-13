"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа

Телеведущая позировала в розовых шортах и бюстгальтере от купальника. Она засветила грудь, выпирающую из тесного лифа.

"Интересное свойство сознания – о зиме дома забываешь мгновенно. Полное ощущение, что лето сейчас везде", – написала она.

"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" – спросила подписчица juliia_make_money.

"Вау, огонь!" – написала na_bi_shop_.

Контекст:

Телеведущая отдыхает в Таиланде с супругом и коллегой Юрием Горбуновым. У них двое общих детей. Старший сын Иван родился 18 февраля 2017 года, а 19 августа 2021-го – второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".