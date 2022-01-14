"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло?" 45-летняя Волочкова показала тело в мокром купальнике

Волочкова позировала в воде, засветив соски под мокрой тканью.

"Я так люблю Мальдивы! В такой райской красоте я черпаю силы, энергию, наполняю душу новыми эмоциями. Это мой 18-й визит на Мальдивы… За 10 лет. Я сюда, как на дачу. Этот приезд самый счастливый по эмоциям. Я радуюсь каждому мигу! Моя душа светится от радости. Спасибо тем, кто разделяет со мной эту радость", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло? Настя, меняй ракурс", – посоветовала подписчица Фото профиля olga25000

olga25000.