"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло?" 45-летняя Волочкова показала тело в мокром купальнике

Волочкова позировала в воде, засветив соски под мокрой тканью.
"Я так люблю Мальдивы! В такой райской красоте я черпаю силы, энергию, наполняю душу новыми эмоциями. Это мой 18-й визит на Мальдивы… За 10 лет. Я сюда, как на дачу. Этот приезд самый счастливый по эмоциям. Я радуюсь каждому мигу! Моя душа светится от радости. Спасибо тем, кто разделяет со мной эту радость", – написала она.
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"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло? Настя, меняй ракурс", – посоветовала подписчица Фото профиля olga25000
olga25000.
Волочкова на Мальдивах отдыхает со своим новым возлюбленным, фитнес-тренером Сергеем. Они познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда балерина пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.
В январе 2021 года Волочкова рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.
Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.