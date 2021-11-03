"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи

Ани Лорак с 2014 года строит карьеру в РФ Фото: anilorak / Instagram

Артистка позирует на фоне кровати в кепке и обтягивающем бюст гольфе, подняв руку в момент съемки.

"Всего несколько дней отделяют нас с вами от еще одной премьеры. В эту пятницу вы по-новому прочувствуете полюбившуюся многим песню "Не отпускай", – написала артистка.

"Наконец-то известен еще один сюрприз от вас", – прокомментировали заявление артистки поклонники.

"Богиня. Какие глаза", – отреагировали фолловеры.

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