Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи

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Ани Лорак с 2014 года строит карьеру в РФ
Ани Лорак с 2014 года строит карьеру в РФ
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 3 ноября опубликовала в Instagram черно-белое селфи, на котором крупным планом запечатлела лицо и грудь.

Артистка позирует на фоне кровати в кепке и обтягивающем бюст гольфе, подняв руку в момент съемки.

"Всего несколько дней отделяют нас с вами от еще одной премьеры. В эту пятницу вы по-новому прочувствуете полюбившуюся многим песню "Не отпускай", – написала артистка.

"Наконец-то известен еще один сюрприз от вас", – прокомментировали заявление артистки поклонники.

"Богиня. Какие глаза", – отреагировали фолловеры.


Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

Теги: Ани Лорак, певица
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