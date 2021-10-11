  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте

Ани Лорак развелась с Налчаджиоглу в 2019 году, но, по словам Фалесы, оставила себе его фамилию Фото: depositphotos.com

"Ты называешь Каролину любовью всей своей жизни. Это та женщина и певица, которую ты всегда вспоминаешь. Но она говорит, что любовь всей ее жизни – это Мурат Налчаджиоглу", – обратилась к Фалесе ведущая передачи Анна Свиридова.

"Да, это же сейчас фамилия Каролины такая же", – ответил Фалеса.

"У паспорте у нее такая фамилия?" – уточнила Свиридова.

Фалеса в ответ утвердительно кивнул.

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