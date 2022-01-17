Бульвар Шоубиз
 
17 января, 2022
 
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"Сиси хорошие". Саша Бо показала выпадающую из бюстгальтера грудь и засветила в бане соски

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Саша Бо: В надежных руках
Саша Бо: В надежных руках
Фото: sashaabo / Instagram

Украинская инстаблогер Александра Пустовит 16 января в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в объятиях стоматолога Платона Тарнавского на отдыхе в Буковеле.

"В надежных руках", – написала она.

Саша Бо позировала в бледно-желтом раздельном купальнике. На фото видна нижняя часть голой груди, выпадающей из бюстгальтера.

"Сиси хорошие", – отметил подписчик kola_509.

Также блогер 17 января опубликовала свои фото в купальнике, засветив и зону бикини. На снимках, сделанных в бане, также видны соски, выделяющиеся под тканью бюстгальтера.

"Отдых, заставивший остановиться и задуматься. Как минимум над большим камином в собственном доме где-то за городом. Днем из коттеджа видны самые высокие вершины украинских Карпат – Говерла и Петрос. А ночью через большие панорамные окна можно разглядывать созвездия", – написала она.

Саша Бо отметила идеальную тишину вокруг и свежий воздух.

"Грудь просто мегагармоничная к вашей фигуре", – написала iryna_pietukhova.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2011 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Впервые блогер показала нового возлюбленного, Тарнавского, в декабре 2021 года.

Теги: фигура, купальник, отдых, грудь, бикини, объятия, бюстгальтер, Александра Пустовит, Саша Бо
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