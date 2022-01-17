"Сиси хорошие". Саша Бо показала выпадающую из бюстгальтера грудь и засветила в бане соски

"В надежных руках", – написала она.

Саша Бо позировала в бледно-желтом раздельном купальнике. На фото видна нижняя часть голой груди, выпадающей из бюстгальтера.

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"Сиси хорошие", – отметил подписчик kola_509.

Также блогер 17 января опубликовала свои фото в купальнике, засветив и зону бикини. На снимках, сделанных в бане, также видны соски, выделяющиеся под тканью бюстгальтера.

"Отдых, заставивший остановиться и задуматься. Как минимум над большим камином в собственном доме где-то за городом. Днем из коттеджа видны самые высокие вершины украинских Карпат – Говерла и Петрос. А ночью через большие панорамные окна можно разглядывать созвездия", – написала она.

Саша Бо отметила идеальную тишину вокруг и свежий воздух.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША БО (@sashaabo)

"Грудь просто мегагармоничная к вашей фигуре", – написала iryna_pietukhova.