Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь

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Джанабаева мать троих детей
Джанабаева – мать троих детей
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Бывшая участница украинско-российской группы "ВИА Гра", а сейчас сольная певица Альбина Джанабаева 22 октября в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена лежа на животе во время отдыха на пляже.

Артистка позирует в кадре в черном бюстгальтере от купальника, обнажающем зону декольте. Джанабаева не уточнила, где именно проводит отпуск, – накануне она делилась с подписчиками снимком, на котором была запечатлена на фоне моря вместе с шестимесячной дочерью.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: albinadzhanabaeva / Instagram

Контекст:

Джанабаева была участницей "ВИА Гры" с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе.

Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

Теги: купальник, Альбина Джанабаева, отдых, грудь
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