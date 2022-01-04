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04 января, 2022
 
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"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам

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Ани Лорак: Это будет обновленная программа The Best, мы совершенствуем шоу
Ани Лорак: Это будет обновленная программа The Best, мы совершенствуем шоу
Фото: karolina___lifenews___ / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 3 января в интервью "КП в Украине" анонсировала гастрольный тур по трем украинским городам – в мае артистка планирует выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Отмечается, что певица покажет зрителям ту же программу, с которой летом 2021 года выступала в одном из ночных клубов Одессы

"Это будет обновленная программа The Best, мы совершенствуем шоу. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями", – заявила артистка.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии. Летом 2021 года артистка впервые за эти годы дала концерт в Украине.

Теги: Украина, Одесса, Харьков, Запорожье, Херсон, концерт, Ани Лорак
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