"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам

Отмечается, что певица покажет зрителям ту же программу, с которой летом 2021 года выступала в одном из ночных клубов Одессы.
"Это будет обновленная программа The Best, мы совершенствуем шоу. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями", – заявила артистка.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.
Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии. Летом 2021 года артистка впервые за эти годы дала концерт в Украине.