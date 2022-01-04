"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам

Ани Лорак: Это будет обновленная программа The Best, мы совершенствуем шоу Фото: karolina___lifenews___ / Instagram

Отмечается, что певица покажет зрителям ту же программу, с которой летом 2021 года выступала в одном из ночных клубов Одессы.

"Это будет обновленная программа The Best, мы совершенствуем шоу. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями", – заявила артистка.