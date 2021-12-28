"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье

Ани Лорак позировала в кадре, расставив ноги и положив одну руку на бедро, а вторую – на талию.
"Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год?" – обратилась к поклонникам артистка.
"Уже как [российский певец Филипп] Киркоров – перья и стразы", – отреагировали подписчики.
"Неузнаваемая", – написали фолловеры.
"Офигенно красиво", – оценили наряд артистки поклонники.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.