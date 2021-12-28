"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье

Ани Лорак: Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год? Фото: felixgrozdanov / Instagram

Ани Лорак позировала в кадре, расставив ноги и положив одну руку на бедро, а вторую – на талию.

"Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год?" – обратилась к поклонникам артистка.

"Уже как [российский певец Филипп] Киркоров – перья и стразы", – отреагировали подписчики.

"Неузнаваемая", – написали фолловеры.

"Офигенно красиво", – оценили наряд артистки поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)