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24 декабря, 2021
 
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"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак попросила оценить ее сексуальный образ

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Ани Лорак: Один или два?
Ани Лорак: Один или два?
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 23 декабря на своей странице в Instagram опубликовала два снимка, на которых запечатлена в красном мини-платье с перьями на рукавах.

"Один или два?" – спросила она.

"Просто бусинка", – прокомментировала подписчица tarasenkonadia25.

"Ты уже писюшку не показываешь", – написал zayichenkooleg.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

Теги: Ани Лорак, певица, трусы
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