"Куколки". Michelle Andrade засветила соски

В ролике певица лежит на борту яхты в белом купальнике. Рядом с ней – подруга, дизайнер Татьяна Могила, она в белых босоножках на массивной платформе. Девушка приподняла таз, опираясь на ноги.
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"Куколки", – прокомментировал подписчик sergeipishchanskii.
24 декабря Michelle Andrade обнародовала фото, на котором они с подругой запечатлены в одинаковых купальниках.
"Купальники? Зимой? Еще как!" – написала она.
Певица отметила, что выпустила эту модель купальника в коллаборации с Могилой и брендом Nebesite.
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Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.