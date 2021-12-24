"Куколки". Michelle Andrade засветила соски

Michelle Andrade: Купальники? Зимой? Еще как! Фото: mishvirmish / Instagram

В ролике певица лежит на борту яхты в белом купальнике. Рядом с ней – подруга, дизайнер Татьяна Могила, она в белых босоножках на массивной платформе. Девушка приподняла таз, опираясь на ноги.

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"Куколки", – прокомментировал подписчик sergeipishchanskii.

24 декабря Michelle Andrade обнародовала фото, на котором они с подругой запечатлены в одинаковых купальниках.

"Купальники? Зимой? Еще как!" – написала она.

Певица отметила, что выпустила эту модель купальника в коллаборации с Могилой и брендом Nebesite.

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