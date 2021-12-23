"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру

Лонгория позировала в цельном розовом купальнике из тонкой ткани.
"Так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе", – написала онa.
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"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник", – прокомментировала подписчица huda.
Ева Лонгория – актриса, продюсер, режиссер, искусствовед. Она наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".