"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру

Лонгория позировала в цельном розовом купальнике из тонкой ткани.

"Так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе", – написала онa.

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"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник", – прокомментировала подписчица huda.

Контекст:

Ева Лонгория – актриса, продюсер, режиссер, искусствовед. Она наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".