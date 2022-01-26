"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании

"Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали. Решение уйти – это миллионы мыслей и сомнений. Я закрываю за собой дверь, только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину. Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути", – написала артистка.
Она не указала, кому адресовано ее сообщение.
"Ну интриганка", – отреагировали подписчики.
"Славочка, все будет еще ярче и лучше. Страницы нужно уметь переворачивать. И ты справляешься с этим заданием. Горжусь и поддерживаю", – прокомментировали заявление артистки фолловеры.
"Бедная девочка", – написали пользователи сети.
"А выглядишь, как будто бы похоронила и собираешься на поминки", – отметили в комментариях поклонники.
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Каминская – бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-й. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.