"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании

"Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали. Решение уйти – это миллионы мыслей и сомнений. Я закрываю за собой дверь, только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину. Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути", – написала артистка.

Она не указала, кому адресовано ее сообщение.

"Ну интриганка", – отреагировали подписчики.

"Славочка, все будет еще ярче и лучше. Страницы нужно уметь переворачивать. И ты справляешься с этим заданием. Горжусь и поддерживаю", – прокомментировали заявление артистки фолловеры.

"Бедная девочка", – написали пользователи сети.

"А выглядишь, как будто бы похоронила и собираешься на поминки", – отметили в комментариях поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)