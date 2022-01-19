Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2022
 
Новости

"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каминская не скрывает, что делала пластику груди
Каминская не скрывает, что делала пластику груди
Фото: babaslavka / Instagram (архив, 2018 год)

Украинская певица Слава Каминская 19 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини на пляже.

"Обещаю рассказать вам об этом райском месте. Как же мне это было нужно, как это все вовремя и к месту", – написала она. 

Каминская не уточнила, где было сделано фото, но в начале января она работала и отдыхала в Турции.

Во время съемки артистка позировала спиной к объективу. Автор снимка выбрал для фото средний ракурс, запечатлев присыпанные песком голые ягодицы певицы крупным планом.

"Правильный ракурс", – написали фолловеры.

"Попка – кайф", – оценили фото поклонники. 

"Наприседала", – прокомментировали подписчики.

Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.  Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Весной 2021 года в интервью украинской журналистке Наташе Влащенко, которое вышло на YouTube-канале "Власть vs Влащенко", Каминская призналась, что делала пластику груди.

Теги: НеАнгелы, купальник, Слава Каминская, певица, грудь, ягодицы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Порошенко вернулся в Украину. Судья огласил решение по избранию ему меры пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Судья огласил решение по избранию ему меры пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой
"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой
"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь
"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь
"Выпила веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова поскандалила с бортпроводником в самолете и показала неприличный жест
"Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова поскандалила с бортпроводником в самолете и показала неприличный жест
Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"
Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS