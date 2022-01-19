"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины

Каминская не скрывает, что делала пластику груди Фото: babaslavka / Instagram (архив, 2018 год)

"Обещаю рассказать вам об этом райском месте. Как же мне это было нужно, как это все вовремя и к месту", – написала она.

Каминская не уточнила, где было сделано фото, но в начале января она работала и отдыхала в Турции.

Во время съемки артистка позировала спиной к объективу. Автор снимка выбрал для фото средний ракурс, запечатлев присыпанные песком голые ягодицы певицы крупным планом.

"Правильный ракурс", – написали фолловеры.

"Попка – кайф", – оценили фото поклонники.

"Наприседала", – прокомментировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)