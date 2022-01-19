"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом

На первом снимке актриса позирует в гидрокостюме с широко расставленными ногами, оголив частично грудь. На втором фото Хайек запечатлена под водой.

"Некоторые спешат в гости к рыбкам", – подписала она фото.

"У вас очень красивая грудь", – отреагировали подписчики.

"Посмотрите на эту красивую грудь, боже мой", – восхитились в сети.

"Господи, вы даже гидрокостюм можете сделать сексуальным", – написали фолловеры.

"Грудастая красотка", – прокомментировали поклонники.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "От заката до рассвета", "Бандитки", "Траффик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. В 2007-м у пары родилась дочь Валентина.