"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь

Актриса разместила на первом месте фото, на котором запечатлена в желтом платье с бретельками и большим декольте. Она позирует в кадре, слегка наклонившись перед камерой, крупным планом демонстрируя голую грудь.
На других фото, сделанных в разные периоды жизни, Хайек изображена в желтой одежде на пляже, лежа на диване и во время праздничных мероприятий. На некоторых снимках она позирует в желтых платьях с декольте.
"Нет слов, одни эмоции", – восхитились поклонники актрисы.
"Выглядишь, как богиня", – оценили снимки Хайек в сети.
"Всегда красивая. В желтом, зеленом, фиолетовом, что бы ты ни носила", – написали фолловеры.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "От заката до рассвета", "Бандитки", "Траффик". Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Фрида". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.
С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.