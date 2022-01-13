"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь

Хайек родилась в 1966 году в Мексике Фото: ЕРА

Актриса разместила на первом месте фото, на котором запечатлена в желтом платье с бретельками и большим декольте. Она позирует в кадре, слегка наклонившись перед камерой, крупным планом демонстрируя голую грудь.

На других фото, сделанных в разные периоды жизни, Хайек изображена в желтой одежде на пляже, лежа на диване и во время праздничных мероприятий. На некоторых снимках она позирует в желтых платьях с декольте.

"Нет слов, одни эмоции", – восхитились поклонники актрисы.

"Выглядишь, как богиня", – оценили снимки Хайек в сети.

"Всегда красивая. В желтом, зеленом, фиолетовом, что бы ты ни носила", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)