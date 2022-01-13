Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2022
 
Новости

"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы с отпечатками пальцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Налчаджиоглу и Реус 12 января прилетели в Занзибар
Налчаджиоглу и Реус 12 января прилетели в Занзибар
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Невеста украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, украинский визажист Лилия Реус 13 января разместила в Instagram фото, на котором с нижнего ракурса запечатлена на пляже в розовом бикини.

Невеста Налчаджиоглу позирует боком к объективу, демонстрируя в кадре голые ягодицы с прилипшим к ним песком в форме отпечатков ладоней.

"Так горячо", – подписала она фото. 

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

12 января Реус и Налчаджиоглу прилетели на отдых в Занзибар.

Теги: Ани Лорак, купальник, отдых, Мурат Налчаджиоглу, Занзибар, песок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Елена ПОСКАННАЯ
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне хозяин отеля уступил свой люкс. Думала, захочет жить со мной". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Мне хозяин отеля уступил свой люкс. Думала, захочет жить со мной". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, почему сменил фамилию
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, почему сменил фамилию
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы с отпечатками пальцев
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы с отпечатками пальцев
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS