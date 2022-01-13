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13 января, 2022
 
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"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь

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София единственная дочь Ани Лорак
София – единственная дочь Ани Лорак
Фото: anilorak_news_fan / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в интервью, которое 13 января вышло на украинском сайте "КП в Украине", призналась, что 10-летняя дочь София живет в абсолютной любви, несмотря на то, что ее отец проживающий в Украине турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу редко с ней видится.

"Скучает ли София по Киеву и как часто видится с Муратом?" – спросили у певицы журналисты издания.

"Когда родители полностью включены в воспитание ребенка, он не чувствует отсутствия одного из них. Ребенок знает, что папа и мама его любят. У нас, кажется, есть другой момент – дочь растет в абсолютной любви, ее задаривают, любят, она с детства знает, что она – королева. Возможно, нужно быть немного строже", – призналась артистка.

Контекст:

София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.

Теги: Ани Лорак, дети, семья, певица, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу
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