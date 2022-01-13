"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь

"Скучает ли София по Киеву и как часто видится с Муратом?" – спросили у певицы журналисты издания.

"Когда родители полностью включены в воспитание ребенка, он не чувствует отсутствия одного из них. Ребенок знает, что папа и мама его любят. У нас, кажется, есть другой момент – дочь растет в абсолютной любви, ее задаривают, любят, она с детства знает, что она – королева. Возможно, нужно быть немного строже", – призналась артистка.