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13 января, 2022
 
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10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram

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Дочь Ани Лорак завела свой блог в Instagram зимой 2021 года
Дочь Ани Лорак завела свой блог в Instagram зимой 2021 года
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в интервью, которое 13 января вышло на украинском сайте "КП в Украине", призналась, что у нее не всегда получается контролировать действия своей 10-летней дочери Софии в социальной сети Instagram.

"Я пытаюсь следить за тем, что она публикует и за кем ей нравится наблюдать в соцсетях. Но не всегда выходит. В этом вопросе она более самостоятельна, – заявила артистка. – Мне нравится, что она растет доброй и открытой девочкой, любит общаться и ведет свой блог".

София Началджиоглу завела свой аккаунт в Instagram зимой 2021 года. Ссылка на ее страницу указана в шапке профиля ее отца – проживающего в Украине турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Сейчас при переходе на ее аккаунт появляется уведомление, что страница Софии была удалена. Ранее дочь Ани Лорак делилась с подписчиками совместными фото с матерью и рассказывала о своих увлечениях.

Контекст:

София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.

Теги: Ани Лорак, Instagram, семья, блогеры, певица, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу
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