10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram

"Я пытаюсь следить за тем, что она публикует и за кем ей нравится наблюдать в соцсетях. Но не всегда выходит. В этом вопросе она более самостоятельна, – заявила артистка. – Мне нравится, что она растет доброй и открытой девочкой, любит общаться и ведет свой блог".

София Началджиоглу завела свой аккаунт в Instagram зимой 2021 года. Ссылка на ее страницу указана в шапке профиля ее отца – проживающего в Украине турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Сейчас при переходе на ее аккаунт появляется уведомление, что страница Софии была удалена. Ранее дочь Ани Лорак делилась с подписчиками совместными фото с матерью и рассказывала о своих увлечениях.