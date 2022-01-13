10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram

"Я пытаюсь следить за тем, что она публикует и за кем ей нравится наблюдать в соцсетях. Но не всегда выходит. В этом вопросе она более самостоятельна, – заявила артистка. – Мне нравится, что она растет доброй и открытой девочкой, любит общаться и ведет свой блог".
София Началджиоглу завела свой аккаунт в Instagram зимой 2021 года. Ссылка на ее страницу указана в шапке профиля ее отца – проживающего в Украине турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
Сейчас при переходе на ее аккаунт появляется уведомление, что страница Софии была удалена. Ранее дочь Ани Лорак делилась с подписчиками совместными фото с матерью и рассказывала о своих увлечениях.
София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.