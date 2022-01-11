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11 января, 2022
 
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"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками

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Ани Лорак: Я уже в работе
Ани Лорак: Я уже в работе
Фото: anilorak_dobro / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 11 января разместила в Instagram новое фото, на котором запечатлена в оголяющем плечи черном комбинезоне с горизонтальными разрезами по бокам и на рукавах.

Певица позирует в кадре, забравшись с ногами в кресло.

"Дорогие мои, как вы? Как настроение? Как начало года? Я уже в работе. Готовим много сюрпризов", – написала она.

"Это парик?" – обратили внимание на волосы артистки поклонники. 

"Красивая стала", – написали фолловеры.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии. Летом 2021 года артистка впервые за эти годы дала концерт в Украине.

3 января 2022 года в комментарии украинскому изданию "КП в Украине" певица сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Певец Павло Зибров, комментируя по просьбе журналистов издания "Сегодня" заявление Ани Лорак о гастролях в Украине, отметил, что "одиозным артистам тут делать нечего"

Украинская певица Слава Каминская, наоборот, поддержала Ани Лорак.

Теги: Ани Лорак, мода и красота, певица
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