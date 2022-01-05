Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине

"Одиозным тут делать нечего! Они сделали свой выбор – не мы за них, а они! Семь лет войны. Взрослые люди ведь", – заявил Зибров.
В публикации отмечается, что журналисты обратились к нему за комментарием в том числе в связи с заявлением строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам.
Зибров также прокомментировал гастроли в Украине тех российских артистов, которые незаконно посещали аннексированный РФ Крым.
"Меня удивляет [Михаил] Шуфутинский. Он же был в Крыму. Смотрю – висят его афиши на 8 марта. Прекрасный артист, мне нравится его творчество, но если артисты заняли свою позицию – не за Украину – и нарушают законы нашей страны, то какие могут быть исключения? Почему? Я думаю, что разберутся нужные службы", – высказался певец.
После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в апреле 2021 года, комментируя выступления украинских артистов в России после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, заявил, что Украина не может запретить им гастролировать на территории страны-агрессора.