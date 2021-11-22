Шуфутинский после гастролей в Крыму анонсировал концерт в Киеве. В ГПСУ сообщили, что готовы "встретить" артиста

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Украинские пограничники готовы соответственно "встретить" артиста, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты", – сказал Демченко.

Он отметил, что в отношении Шуфутинского в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории.