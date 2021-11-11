В СБУ назвали причину внесения Галкина в "черный список" Украины

Письмо опубликовано в Telegram СМИ 10 ноября.

"Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные про его деятельность в ущерб Украине, а в частности, направленную на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее", – говорится в документе.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Последний раз список обновлялся 4 ноября 2021 года. На данный момент в перечне 208 фамилий (и 207 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В июне 2014 года, вскоре после аннексии, Галкин приезжал в оккупированный Крым и участвовал в составе жюри музыкального конкурса "Пять звезд", приуроченного к празднованию Дня России. Он пояснял журналистам, что приехал без жены, певицы Аллы Пугачевой, потому что она с детьми в то время отдыхала в Израиле, писало издание "7 дней". По информации центра "Миротворец", Галкин также посещал Крым в августе 2015 года.