Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
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Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит

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Петриненко: Я не продаю за деньги душу
Петриненко: Я не продаю за деньги душу
Фото: Тарас Петриненко / Facebook

Украинский певец и композитор Тарас Петриненко считает, что Украина ничего не значит для строящих карьеру в РФ украинских певиц Ани Лорак и Таисии Повалий. Об этом он заявил в интервью, которое вышло 8 января на YouTube-канале "ОsтаNNя Барикада".

"Есть вещи, которые важнее твоего личного успеха или тех денег, которые ты можешь заработать. Слава же бывает разной. Сейчас у Ани Лорак тоже слава. Но какая она, эта слава? Или у Таи Повалий. Они пошли на то, что наша страна для них ничего не значит, а значит собственная карьера", – заявил он.

Петриненко подчеркнул, что он, вернувшись из РФ в Украину, также продолжал получать предложения строить карьеру там, но отказался.

"У меня немного все это по-другому. Я не продаю за деньги душу", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: ОsтаNNя Барикада / YouTube
Контекст:

Тарас Петриненко родился в 1953 году в Киеве.

Музыкальную карьеру начала в 1969 году, выступая в составе группы "Эней". С 1982 года жил и работал в России, выступая в составе тульского коллектива "Красные маки". По словам певца, он переехал в Россию из-за запрета исполнять в Украине песни собственного сочинения. В 1987 году певец вернулся в Украину.

Самые известные песни Петриненко – "Пісня про пісню", "Господи, помилуй нас", "Любов моя" и другие. В 1999 году Петриненко удостоился звания народного артиста Украины.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в апреле 2021 года, комментируя выступления украинских артистов в России после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, заявил, что Украина не может запретить им гастролировать на территории страны-агрессора.

Теги: Таисия Повалий, концерт, Ани Лорак, Тарас Петриненко
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