  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит

"Есть вещи, которые важнее твоего личного успеха или тех денег, которые ты можешь заработать. Слава же бывает разной. Сейчас у Ани Лорак тоже слава. Но какая она, эта слава? Или у Таи Повалий. Они пошли на то, что наша страна для них ничего не значит, а значит собственная карьера", – заявил он.

Петриненко подчеркнул, что он, вернувшись из РФ в Украину, также продолжал получать предложения строить карьеру там, но отказался.

"У меня немного все это по-другому. Я не продаю за деньги душу", – подытожил он.

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Видео: ОsтаNNя Барикада / YouTube