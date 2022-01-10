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10 января, 2022
 
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Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Петриненко о Билык: Я ее сдерживал очень долго
Петриненко о Билык: Я ее сдерживал очень долго
Фото: Тарас Петриненко / Facebook

Украинский певец и композитор Тарас Петриненко в 90-е годы отговаривал свою коллегу, украинскую певицу Ирину Билык петь песни на русском языке. Об этом он заявил в интервью, которое вышло 8 января на YouTube-канале "ОsтаNNя Барикада".

"Я ее сдерживал очень долго. И она этому свидетель. Не думаю, что она об этом забыла. Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском. Тебе просто цены не будет". Но в итоге она в какой-то момент все же сдалась", – завил Петриненко.

Комментарий Петриненко о Билык прозвучал на 22-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: ОsтаNNя Барикада / YouTube
Контекст:

Тарас Петриненко родился в 1953 году в Киеве.

Музыкальную карьеру начала в 1969 году, выступая в составе группы "Эней". С 1982 года жил и работал в России, выступая в составе тульского коллектива "Красные маки". По словам певца, он переехал в Россию из-за запрета исполнять в Украине песни собственного сочинения. В 1987 году певец вернулся в Украину.

Самые известные песни Петриненко – "Пісня про пісню", "Господи, помилуй нас", "Любов моя" и другие. В 1999 году Петриненко удостоился звания народный артист Украины.

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Теги: Ирина Билык, певица, Тарас Петриненко
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