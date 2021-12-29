"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык

"Ира, была рада встрече! С наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", – подписала снимок 46-летняя Могилевская, сравнив себя и 51-летнюю Билык с главными героинями индийской мелодрамы 1970-х о разлученных в детстве сестрах-близнецах "Зита и Гита".

Пост певицы набрал больше 17 тыс. лайков.

"Богини", – прокомментировала пост телеведущая Леся Никитюк.

"Супер-девочки", – написала lyudmila080808.

"По бокальчику, и на учет в военкомат", – пошутила anna_krivbas, имея в виду вступивший в силу приказ Минобороны Украины, согласно которому женщины отдельных профессий в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.