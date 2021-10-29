"Платье как с AliExpress – ожидание и реальность". Варнава и Могилевская надели одинаковые наряды

Могилевская впервые появилась в этом наряде в 2020-м в своем клипе "Белый самолет". а Варнава – год спустя в клипе российской группы Cream Soda "Подожгу".

"Товарищи-стилисты, вы хотите поссорить подруг? Вам это не удастся!" – подписала снимок Могилевская.

"Да ну, прекрати, как с тобой можно ссорится", – ответила ей в комментариях Варнава.

"Каждая хороша по-своему", – прокомментировал фото артисток пользователь с ником nik_srz_84.

"Так у Варнавы [платье] из перьев", – обратила внимание ov_bogdanova.

"Платье прямо как с AliExpress – ожидание и реальность", – считает mazur3875.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)