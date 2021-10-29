Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Платье как с AliExpress – ожидание и реальность". Варнава и Могилевская надели одинаковые наряды

Екатерина Варнава и Наталья Могилевская
Екатерина Варнава и Наталья Могилевская
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская вечером 28 октября выложила в Instagram фотоколлаж, на котором изображена вместе с российской актрисой, участницей Comedy Woman Екатериной Варнавой. На обеих надеты одинаковые голубые мини-платья.

Могилевская впервые появилась в этом наряде в 2020-м в своем клипе "Белый самолет". а Варнава – год спустя в клипе российской группы Cream Soda "Подожгу".

"Товарищи-стилисты, вы хотите поссорить подруг? Вам это не удастся!" – подписала снимок Могилевская.

"Да ну, прекрати, как с тобой можно ссорится", – ответила ей в комментариях Варнава.

"Каждая хороша по-своему", – прокомментировал фото артисток пользователь с ником nik_srz_84.

"Так у Варнавы [платье] из перьев", – обратила внимание ov_bogdanova.

"Платье прямо как с AliExpress – ожидание и реальность", – считает mazur3875.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Екатерина Варнава родилась 9 екабря 1984-го в Москве. Окончила Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". В 2003 году начала играть в КВН, в 2008 стала участницей Comedy Woman. До мая 2017 года была ведущей трех сезонов украинского телешоу "Хто зверху?" на "Новом канале" – на съемочной площадке она работала вместе с украинским шоуменом Сергеем Притулой. Также актриса вела на "Новом канале" шоу "Суперинтуиция".

В 2017 году СБУ запретила Варнаве въезд в Украину до 2022 года. Поводом послужили выступления Варнавы в составе группы Comedy Woman в оккупированном Крыму в 2016 году. В восьмом сезоне "невъездную" Варнаву на съемках передачи "Хто зверху?" заменила украинская телеведущая Леся Никитюк.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы. В марте 2020 года на основании письма СБУ Варнаву исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Теги: платье, Наталья Могилевская, Екатерина Варнава, актриса, певица, AliExpress, одежда
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