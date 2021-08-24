"Перед смертью мой отец сказал: "Юра, не оставляй Наташу". Могилевская назвала Юрия Рыбчинского вторым отцом

"Юрий Евгеньевич, я восхищаюсь вами всю свою жизнь. […] Я знаю, что вы преданы своему искусству. Я сама себе завидую. И не только потому, что я счастлива жить в одно время с таким гением, но и потому, что долгие годы я могу называть вас не только своим учителем, но и вторым отцом. Потому что мало кто знает, что перед смертью мой отец сказал: "Юра, не оставляй Наташу", ­– рассказала со сцены 46-летняя певица.

Могилевская поблагодарила 76-летнего Рыбчинского за то, что он "всю жизнь всегда был рядом".

"В моем сердце вы навсегда, точно также, как ваши невероятные песни навсегда в сердцах украинцев", – подытожила певица.