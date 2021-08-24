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24 августа, 2021
 
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"Перед смертью мой отец сказал: "Юра, не оставляй Наташу". Могилевская назвала Юрия Рыбчинского вторым отцом

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Могилевская выступила на церемонии "Национальная легенда Украины" и вручила премию своему второму отцу
Могилевская выступила на церемонии "Национальная легенда Украины" и вручила премию своему второму отцу
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская считает своим вторым отцом поэта и автора песен Юрия Рыбчинского. Об этом она заявила на вручении премии "Национальная легенда Украины", лауреатом которой стал Рыбчинский. Церемонию награждения транслировал поздно вечером 23 августа телеканал "1+1".

"Юрий Евгеньевич, я восхищаюсь вами всю свою жизнь. […] Я знаю, что вы преданы своему искусству. Я сама себе завидую. И не только потому, что я счастлива жить в одно время с таким гением, но и потому, что долгие годы я могу называть вас не только своим учителем, но и вторым отцом. Потому что мало кто знает, что перед смертью мой отец сказал: "Юра, не оставляй Наташу", ­– рассказала со сцены 46-летняя певица.

Могилевская поблагодарила 76-летнего Рыбчинского за то, что он "всю жизнь всегда был рядом".

"В моем сердце вы навсегда, точно также, как ваши невероятные песни навсегда в сердцах украинцев", – подытожила певица.

Контекст:

Юрий Рыбчинский родился 22 мая 1945 года в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского университета имени Шевченко. С начала 1960-х его стихи начали печататься в периодических изданиях, чуть позже молодой поэт стал писать тексты песен.

Его песни исполняют София Ротару, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, Лолита Милявская и другие. Рыбчинский написал такие популярные песни, как "Виват, король!", "Ой, летіли дикі гуси", "Тече вода", "Чарівна скрипка", "Юний орел" и других.

14 июля 2021 года Зеленский основал награду "Национальная легенда Украины". Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

22 августа, помимо Рыбчинского, лауреатами премии стали художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно – награду из рук президента получила жена композитора.

Теги: Юрий Рыбчинский, премия, поэт, Наталья Могилевская, награды, певица, награда, церемония
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