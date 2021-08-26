"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле

Могилевская: Вся Украина выходит на работу, а у артистов выходной Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Артистка позирует в кадре, накинув на плечи одеяло.

"День, когда вся Украина выходит на работу, а у артистов выходной", – написала Могилевская.

"Ну богиня же", – оценили фото подписчики.

"Не хватает рядом надежного мужского плеча и пары карапузиков", – прокомментировали снимок поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)