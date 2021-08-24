"Артисты устали, дерутся". Могилевская показала, как проходит репетиция концерта ко Дню Незавивисимости

На видео певица запечатлена сидящей на полу напротив сцены.

"Все мы не спим уже неделю. Готовимся поздравлять тебя, моя любимая Украина. Репетиции на стадионе идут всю ночь, артисты устали, дерутся за право выйти как можно раньше, чтобы поспать хотя бы часок. Все для вас, мои дорогие", – написала она.

Могилевская также обратилась к режиссеру мероприятия Кате Царик.

"Держись, ты молодец", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)