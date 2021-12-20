"Невероятный мальчик", "Сказочный". Шестилетний сын Билык попросил у святого Николая Infiniti, а получил носки. Видео

"Что ты хотел на день Николая?" – обратился к Табризу гость.
"Infiniti", – признался сын певицы.
"Кого?" – уточнил святой Николай, после чего вручил Табризу конструктор, а его помощник – носки.
"Носочки – "Житомир-стайл", – прокомментировал подарок второй гость.
"Сынок у вас с [экс-супругом, российским фотографом] Асланом [Ахмадовым] сказочный", – отметили подписчики певицы.
"Невероятный у вас мальчик", – написали поклонники артистки.
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Табриз родился в декабре 2015 года. Ребенка Билык и Ахмадову родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. Бывший муж певицы живет и работает в РФ.
У Билык есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.