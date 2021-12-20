Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
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"Невероятный мальчик", "Сказочный". Шестилетний сын Билык попросил у святого Николая Infiniti, а получил носки. Видео

Билык мать двоих детей
Билык – мать двоих детей
Фото: SYMBOL / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 19 декабря разместила в Instagram ролик, в котором запечатлен ее шестилетний сын Табриз во время встречи со святым Николаем.

"Что ты хотел на день Николая?" – обратился к Табризу гость.

"Infiniti", – признался сын певицы.

"Кого?" – уточнил святой Николай, после чего вручил Табризу конструктор, а его помощник – носки.

"Носочки – "Житомир-стайл", – прокомментировал подарок второй гость.

"Сынок у вас с [экс-супругом, российским фотографом] Асланом [Ахмадовым] сказочный", – отметили подписчики певицы.

"Невероятный у вас мальчик", – написали поклонники артистки.

Контекст:

Табриз родился в декабре 2015 года. Ребенка Билык и Ахмадову родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. Бывший муж певицы живет и работает в РФ.

У Билык есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

Теги: Ирина Билык, семья, Аслан Ахмадов, святой Николай
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