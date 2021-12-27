  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата

Билык: Я в интернете в 6.00 читаю рецепты и в 7.00 уже делаю Фото: bilyk_iryna / Instagram

"Я в интернете в 6.00 читаю рецепты и в 7.00 уже делаю. Все знают, что я сама всегда накрываю", – призналась певица.

"Какое твое коронное блюдо к новогоднему столу?" – спросила у Билык ведущая передачи Катя Осадчая.

"Новый салат от Ирины Билык – натираем на терке вареный картофель, копченую курицу, выкладываем слоями, потом лук, кукурузу, твердый сыр, немного майонеза и яйцо. М-м!" – поделилась рецептом певица.

ВИДЕО

Видео: Світскье життя / YouTube