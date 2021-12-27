  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата

"Я в интернете в 6.00 читаю рецепты и в 7.00 уже делаю. Все знают, что я сама всегда накрываю", – призналась певица.
"Какое твое коронное блюдо к новогоднему столу?" – спросила у Билык ведущая передачи Катя Осадчая.
"Новый салат от Ирины Билык – натираем на терке вареный картофель, копченую курицу, выкладываем слоями, потом лук, кукурузу, твердый сыр, немного майонеза и яйцо. М-м!" – поделилась рецептом певица.
Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.