Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта

Торт "Наполеон" – один из самых популярных десертов в новогодние праздники Фото: depositphotos.com

"Рецепт просто шикарный и очень простой! Если не скажете, что готовили из печенья, никто и не догадается", – заверила блогер.

Ингредиенты:

600 г слоеного печенья "Ушки";

900 мл молока;

четыре яйца;

100–150 г сахара;

70 г крахмала;

200 г сливочного масла (жирность 72%).

Приготовление:

1. Завариваем крем. Для этого половину молока выливаем в кастрюлю (желательно антипригарную) и ставим на медленный огонь, пусть греется, пока будем готовить остальное.

2. Смешиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и второй половиной молока. В горячее подогретое молоко тонкой струйкой вливаем яично-молочную смесь, постоянно помешивая, пока не загустеет.

3. Даем содержимому кастрюли остыть, пока масса не станет теплой. Добавляем туда сливочное масло комнатной температуры и тщательно размешиваем.

4. В форму диаметром 21 см выкладываем первый слой печенья, смазываем его кремом из кастрюли, сверху второй слой печенья и так далее (оставляем немного печенья и крема для декора). Накрываем форму пленкой и отправляем в холодильник на один-два часа. После декорируем торт остатками крема и присыпаем измельченным печеньем. Приятного аппетита!