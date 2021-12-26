Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта

"Рецепт просто шикарный и очень простой! Если не скажете, что готовили из печенья, никто и не догадается", – заверила блогер.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Завариваем крем. Для этого половину молока выливаем в кастрюлю (желательно антипригарную) и ставим на медленный огонь, пусть греется, пока будем готовить остальное.
2. Смешиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и второй половиной молока. В горячее подогретое молоко тонкой струйкой вливаем яично-молочную смесь, постоянно помешивая, пока не загустеет.
3. Даем содержимому кастрюли остыть, пока масса не станет теплой. Добавляем туда сливочное масло комнатной температуры и тщательно размешиваем.
4. В форму диаметром 21 см выкладываем первый слой печенья, смазываем его кремом из кастрюли, сверху второй слой печенья и так далее (оставляем немного печенья и крема для декора). Накрываем форму пленкой и отправляем в холодильник на один-два часа. После декорируем торт остатками крема и присыпаем измельченным печеньем. Приятного аппетита!
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