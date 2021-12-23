Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт

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Авторы рецепта уверяют, что это "восхитительный десерт, перед которым невозможно устоять"
Авторы рецепта уверяют, что это "восхитительный десерт, перед которым невозможно устоять"
Скриншот: Вкусное дело / YouTube

Авторы кулинарного видеоблога "Вкусное дело" 21 декабря предложили своим подписчикам в YouTube рецепт "нежного шоколадного торта из пудинга с бананами без выпечки".

"Красивый и вкусный торт без выпечки – это лучшее угощение на все случаи жизни. Особенно когда речь идет о десерте, в котором идеально сочетаются шоколад и бананы. Добавляем кокосовую стружку и получаем восхитительный десерт, перед которым невозможно устоять", – уверяют авторы рецепта.

Ингредиенты:

  • молоко – 1,2 литра;
  • сливочное масло – 25 г;
  • яичные желтки – 9 шт.;
  • сахар – 180 г;
  • какао – 60 г;
  • крахмал – 15 г;
  • горький шоколад – 150 г;
  • желатин – 40 г;
  • бананы – 5 или 6 шт.;
  • толстая соломка;
  • шоколадная паста (например, Nutella);
  • шоколадное печенье;
  • кокосовая стружка.

Приготовление:

1. Банан разрежьте на четыре-пять частей, соломкой для коктейлей выдавите из каждой части банана сердцевину. Эти кусочки без сердцевины нужно положить вертикально в форму диаметром около 22 см, дно которой устлано пищевой пленкой.

2. С помощью кондитерского мешка наполняем сердцевину бананов шоколадной пастой и переходим к приготовлению шоколадного пудинга для заливки формы.

3. Ставим на медленный огонь молоко, не доводя его до кипения и постоянно помешивая, добавляем шоколад, какао, сахар, масло и желтки. Не забываем постоянно помешивать до однородной массы.

4. Выливаем молочно-шоколадную однородную массу в форму с бананами так, чтобы бананы оказались полностью покрыты. Сверху выкладываем печенье, как на видео, и отправляем все в холодильник до полного застывания.

5. Аккуратно снимаем форму, сверху кладем тарелку и переворачиваем на нее торт так, чтобы основа из печенья оказалась внизу. Украшаем торт кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

ВИДЕО
Видео: Вкусное дело / YouTube
Теги: молоко, шоколад, бананы, сахар, кулинария, десерт, рецепт, пудинг, рецепты, масло, какао, торт
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