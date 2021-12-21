"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания

Десерт перед подачей нужно поставить в холодильник на 15 минут Фото: bruhunova / Instagram

"Самый новогодний десерт. Для этого рулета нам не нужны ни мука, ни яйца. Понадобится печенье, у меня самое просто печенье "Мария", – отметила она.

Ингредиенты: печенье – 350 г, какао – 2 ст. л., бананы – 2 шт., творог – 450 г, мед – 2–3 ст. л., мандарины – количество зависит от размера, чтобы наполнить рулет по всей длине.

Печенье нужно измельчить в мелкую крошку при помощи блендера или скалкой. Два банана измельчить в блендере до состояния пюре. Бананы при желании можно заменить любым фруктовым пюре. Добавить его в печенье, всыпать две столовых ложки какао и перемешать до однородного состояния.

Для крема взять мягкий творог жирностью 5%. Добавить в него мед и при помощи погружного блендера довести до однородного состояния.

На лист пергаментной бумаги выложить полученную массу из печенья, накрыть вторым листом бумаги и раскатать в пласт толщиной примерно 1 см. Выровнять края, так чтобы получился прямоугольник.

Смазать кремом, положить в ряд очищенные мандарины. Аккуратно свернуть рулет и поставить в холодильник на 15 минут чтобы крем немного застыл.

Полить готовый рулет растопленным шоколадом, посыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.

Нарезать и подавать к столу.