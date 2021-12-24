Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2021
 
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Нежная буженина в йогурте к новогоднему столу. Рецепт от эксперта

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Мариновать буженину необходимо два часа
Мариновать буженину необходимо два часа
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 21 декабря на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить вкусную буженину.

"Я продолжаю учить вас, что новогодние блюда могут быть простыми. Вам не нужно покупать миллион продуктов, а затем умирать на кухне. Например, чтобы буженина была божественной, нужны всего два основных ингредиента: мясо и йогурт", – заявил он.

Клопотенко отметил, что мясо нужно выдержать в йогурте, и это даст отличный результат. Он использовал йогурт жирности 10%.

"Я эту практику подсмотрел у индийцев. Они так поступают с курицей, и в результате получают что-то настолько прекрасное по вкусу, что можно уверовать в высокое. Единственное, я вместо курицы взял индейку, потому что это в рамках Нового года звучит как-то более значимо", – объяснил эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что йогурт должен быть "живым", чтобы кисломолочные бактерии повлияли на структуру и сделали мясо "нежнее поцелуя ангелов".

Для приготовления буженины понадобятся килограмм индюшиного филе и одна упаковка йогурта (300 мл). Мариновать необходимо два часа. Затем просушить мясо бумажным полотенцем. Натереть раздавленным чесноком, добавить много черного перца, переложить в рукав для запекания, добавить лавровый лист, обмотать и держать в духовке один час при температуре 180 градусов. Затем раскрыть рукав и еще 10 минут держать мясо под грилем.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: продукты, бактерии, мясо, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, новогодний стол, рецепты, блюда, курица, питание, индейка
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