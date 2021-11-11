Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2021
 
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"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет

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Наталья Могилевская выложила видеоролик своего шоппинга
Наталья Могилевская выложила видеоролик своего шоппинга
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица, продюсер и телеведущая Наталья Могилевская 11 ноября разместила в Instagram видео своего шоппинга в киевском ЦУМ. Под собственную закадровую песню "Я завелась, останови меня" она перемещается по универмагу и примеряет обувь, рассматривает свитера и шапки, позирует с чемоданами.

"Какая ваша самая дорогая бессмысленная покупка? Знаете, мне кажется, потребительский бум на нашей планете скоро сожрет человечество. И в честь Всемирного дня шопинга я каюсь, что когда-то купила шубу Fendi. Потому что сегодня я бы этого не сделала, мне очень жаль животных. Да и стоит она необдуманно дорого", – написала в подписи к видео Могилевская.

Точную стоимость шубы этой марки певица не указала, но в интернете цены подобных шуб стартуют от 100 тыс. грн.

Могилевская уточнила, что несмотря на любимые брендовые вещи, она предпочитает "кроссовки и палки для скандинавской ходьбы".

"Я, правда, не бываю более счастливой, чем на моих утренних прогулках в спортивной одежде и с любимой собакой", – резюмировала певица.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн". Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Теги: Примера, телеведущая, Наталья Могилевская, певица, продюсер, покупки
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