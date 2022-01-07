"Обалдеть! Голос почти как у мамы". Дочь Ани Лорак спела вместе с мамой

"С Рождеством! Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца", – написала она.
В ролике Ани Лорак и ее дочь спели песню All I Want For Christmas Is You в русскоязычном варианте. Их выступление состоялось в рамках проекта "Две звезды" на российском "Первом канале".
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"Обалдеть! Голос почти как у мамы", – отметила подписчица nadi.usha404.
"Класс! Сонечка голосистая, вся в маму", – написала oksana.onelife.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.
София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.