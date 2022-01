"Обалдеть! Голос почти как у мамы". Дочь Ани Лорак спела вместе с мамой

"С Рождеством! Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца", – написала она.

В ролике Ани Лорак и ее дочь спели песню All I Want For Christmas Is You в русскоязычном варианте. Их выступление состоялось в рамках проекта "Две звезды" на российском "Первом канале".

"Обалдеть! Голос почти как у мамы", – отметила подписчица nadi.usha404.

"Класс! Сонечка голосистая, вся в маму", – написала oksana.onelife.