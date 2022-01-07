Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала мокрые бедра

Актриса снялась, лежа на краю бассейна, и крупным планом показала голые мокрые ноги. Она сфотографировала их полностью, начиная от бедер.
"Ноги Сопонару", – написала она и отметила, что находится в Таиланде.
Также актриса показала тело в облегающей майке на тонких бретелях.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.