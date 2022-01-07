Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала мокрые бедра

Сопонару показала, как выглядит на отдыхе Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса снялась, лежа на краю бассейна, и крупным планом показала голые мокрые ноги. Она сфотографировала их полностью, начиная от бедер.

"Ноги Сопонару", – написала она и отметила, что находится в Таиланде.

Фото: irinasoponaru / Instagram

Также актриса показала тело в облегающей майке на тонких бретелях.

Фото: irinasoponaru / Instagram