"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак

Вот так в этом наряде выглядела 43-летняя Ани Лорак.

"Комбез как у Любы Успенской", – заметили подписчики артистки.

67-летняя Успенская в таком же наряде вышла на сцену.

"Песни поет хорошие! Но вот наряд убил наповал", – отреагировали подписчики.

"Наряд очень смелый. На грани", – написали фолловеры.

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.