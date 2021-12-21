"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов

Успенская родилась в 1954 году в Киеве Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

"Совсем фляга свистнула", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

Комментируя свой наряд, Успенская заявила, что не стала надевать трусы. Видео с ее заявлением опубликовано на странице издания "Дни.РУ" в Instagram.

"Ого! Вы без белья ходите?" – обратили внимание журналисты на особенности образа певицы.

"Да, а зачем?" – ответила певица, повернувшись к ним спиной и покрутив задом перед камерой.

"Экономная старуха", – прокомментировали заявление певицы поклонники.

"А потом сидеть на стульях после нее?" – возмутились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)