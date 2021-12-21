Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов

Успенская родилась в 1954 году в Киеве
Успенская родилась в 1954 году в Киеве
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

67-летняя российская певица Любовь Успенская 20 декабря появилась на публике в наряде, который состоял из блестящего лифа, колгот в сетку и прозрачной накидки. Фото артистки разместил на своей странице в Instagram российский светский журналист Феликс Грозданов.

"Совсем фляга свистнула", – отреагировали в сети.

Комментируя свой наряд, Успенская заявила, что не стала надевать трусы. Видео с ее заявлением опубликовано на странице издания "Дни.РУ" в Instagram.

"Ого! Вы без белья ходите?" – обратили внимание журналисты на особенности образа певицы.

"Да, а зачем?" – ответила певица, повернувшись к ним спиной и покрутив задом перед камерой.

"Экономная старуха", – прокомментировали заявление певицы поклонники. 

"А потом сидеть на стульях после нее?" – возмутились подписчики.

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

Теги: Любовь Успенская, мода и красота, певица
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"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
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