"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов

"Совсем фляга свистнула", – отреагировали в сети.
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Комментируя свой наряд, Успенская заявила, что не стала надевать трусы. Видео с ее заявлением опубликовано на странице издания "Дни.РУ" в Instagram.
"Ого! Вы без белья ходите?" – обратили внимание журналисты на особенности образа певицы.
"Да, а зачем?" – ответила певица, повернувшись к ним спиной и покрутив задом перед камерой.
"Экономная старуха", – прокомментировали заявление певицы поклонники.
"А потом сидеть на стульях после нее?" – возмутились подписчики.
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Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).