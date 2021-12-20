"Сисяндры", "Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст в огромном декольте

Оруджова: Эй! Это просто я Фото: orudjova_nastya / Instagram

"Эй! Это просто я. Стою такая – только проснулась", – написала она.

"Настюша, очень красивая грудь у тебя", – оценили фото поклонники.

"Ого, а ты красотка и грудь очень красивая", – написали фолловеры.

"У тебя красивые сисяндры. Какой размер?" – прокомментировали подписчики.

"Спасибо. Первый", – отреагировала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Оруджова (@orudjova_nastya)