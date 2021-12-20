"Сисяндры", "Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст в огромном декольте

"Эй! Это просто я. Стою такая – только проснулась", – написала она.
"Настюша, очень красивая грудь у тебя", – оценили фото поклонники.
"Ого, а ты красотка и грудь очень красивая", – написали фолловеры.
"У тебя красивые сисяндры. Какой размер?" – прокомментировали подписчики.
"Спасибо. Первый", – отреагировала артистка.
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Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".
В сентябре 2021 года Оруджова принимала участие в шоу "Танцы со звездами", но покинула проект после второго эфира из-за травмы.