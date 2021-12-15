"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь

Актриса посвятила публикацию аксессуарам, которые дополнили ее образ, но подписчики обратили внимание на декольте.

"Что это выглядывает? "Циця-мандрівниця?" – поинтересовались подписчики.

"Это здесь еще "циця" не "мандрівниця", поверь", – ответила Оруджова.

"Ну, богиня же", – оценили образ артистки фолловеры.

"Как ты офигительно похудела", – отметили пользователи сети.

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Контекст:

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".

В сентябре 2021 года Оруджова принимала участие в шоу "Танцы со звездами", но покинула проект после второго эфира из-за травмы.