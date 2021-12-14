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14 декабря, 2021
 
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"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто

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Седокова: Через два дня у меня день рождения
Седокова: Через два дня у меня день рождения
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 14 декабря разместила фото, на котором запечатлена сидящей на капоте авто в красном мини-платье на тонких бретельках.

Певица позирует в кадре, слегка прогнувшись и приподняв ногу.

"Через два дня у меня день рождения, и я бы хотела улететь. Сесть на самолет и оказаться в самом любимом городе на планете", – написала артистка, не указав, о каком городе идет речь.

"Шикарная детка", – оценили фото артистки ее поклонники. 

"Вы такая смелая", – написали фолловеры.


Контекст:

В 2002 году Седокова работала на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год она была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Теги: автомобили, Анна Седокова, мода и красота, певица
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