"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности

"Вчера меня спросили: "Аня, ты влюбилась? Так похорошела. И я ответила: "Да, я влюбилась. В себя", – призналась 38-летняя певица.

Она добавила, что когда кто-то в вас влюблен, вы расслабляетесь и "больше не ходите в зал, пропускаете косметолога, расслабляетесь".

"Я влюбилась в себя. И мне не стыдно. Это оказалось не так просто. Но я знаю как. Любовь к себе всегда взаимна", – подытожила Седокова.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ее пост набрал больше 35 тыс. лайков и свыше 250 комментариев.

"Шикарная", – прокомментировал пост kirillnesterov951.

"Силиконовая красота", – считает alexmakedonskiy878.

"Бидоны, как всегда, огонь!" – написал lovesnightlovell.