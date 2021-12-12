Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
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"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности

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38-летняя Анна Седокова рассказала, кем сейчас увлеклась
38-летняя Анна Седокова рассказала, кем сейчас увлеклась
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая последние несколько лет строит карьеру в России, 11 декабря запостила в Instagram свои новые снимки, на которых позирует в полный рост в брюках и топе с глубоким декольте.

"Вчера меня спросили: "Аня, ты влюбилась? Так похорошела. И я ответила: "Да, я влюбилась. В себя", – призналась 38-летняя певица.

Она добавила, что когда кто-то в вас влюблен, вы расслабляетесь и "больше не ходите в зал, пропускаете косметолога, расслабляетесь".

"Я влюбилась в себя. И мне не стыдно. Это оказалось не так просто. Но я знаю как. Любовь к себе всегда взаимна", – подытожила Седокова.

Ее пост набрал больше 35 тыс. лайков и свыше 250 комментариев.

"Шикарная", – прокомментировал пост kirillnesterov951.

"Силиконовая красота", – считает alexmakedonskiy878.

"Бидоны, как всегда, огонь!" – написал lovesnightlovell.

Контекст:

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Актер и ведущий телевидения". С 15 лет работала моделью.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: любовь, Анна Седокова, певица, декольте, брак
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