Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2021
 
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"Невозможно упрямая". Седокова показала 17-летнюю дочь от умершего футболиста Белькевича

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У 38-летней Анны Седоковой трое детей: две дочери и сын
У 38-летней Анны Седоковой трое детей: две дочери и сын
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, выступающая в России, вечером 8 декабря запостила в Instagram видео со своей старшей дочерью – 17-летней Алиной. Это дочь певицы от первого брака с украинско-белорусским футболистом Валентином Белькевичем, который умер в 2014 году.

"Меня навсегда изменила одна девушка. 17 лет назад появилась и изменила всю мою жизнь. И жизни многих. Одна девушка. Большая и строптивая. Уникальная. Неповторимая. Невозможно упрямая. Но такая совершенная", – подписала видео 38-летняя Седокова.

Певица добавила, что и у нее, и у дочери в крови "падать и подниматься еще выше".

"Я люблю тебя, доченька. С днем рождения. Очень жду дома!" – закончила пост певица.

Контекст:

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина родилась в 2004 году. Сейчас девушка живет и учится в США.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: дети, Анна Седокова, певица, девушка, мать
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