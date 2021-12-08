"Невозможно упрямая". Седокова показала 17-летнюю дочь от умершего футболиста Белькевича

У 38-летней Анны Седоковой трое детей: две дочери и сын Фото: annasedokova / Instagram

"Меня навсегда изменила одна девушка. 17 лет назад появилась и изменила всю мою жизнь. И жизни многих. Одна девушка. Большая и строптивая. Уникальная. Неповторимая. Невозможно упрямая. Но такая совершенная", – подписала видео 38-летняя Седокова.

Певица добавила, что и у нее, и у дочери в крови "падать и подниматься еще выше".

"Я люблю тебя, доченька. С днем рождения. Очень жду дома!" – закончила пост певица.

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