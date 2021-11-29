"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники

"У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография – еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает", – написал Тимма, вероятно, подразумевая отсутствие на снимке его сына от первого брака.

Сама артистка редко публикует совместные фото с проживающей в США Моникой. Одна из последних публикаций Седоковой, где она запечатлена с младшей дочерью, была обнародована в 2017 году.

"О, хоть у вас на страничке среднюю доченьку увидели", – отреагировали в сети.

"Дети у Ани красивые получаются. Неужели Аня беременна?" – написали фолловеры Тиммы.

"Как выросла Моника, просто обалдеть", – прокомментировали фото подписчики.

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