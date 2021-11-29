Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
Новости

"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова мать троих детей
Седокова – мать троих детей
Фото: annasedokova / Instagram

Латвийский баскетболист Янис Тимма 28 ноября разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с женой, строящей карьеру в РФ украинской певицей Анной Седоковой и тремя ее детьми от разных отношений – 16-летней Алиной, 10-летней Моникой и четырехлетним Гектором.

"У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография – еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает", – написал Тимма, вероятно, подразумевая отсутствие на снимке его сына от первого брака.

Сама артистка редко публикует совместные фото с проживающей в США Моникой. Одна из последних публикаций Седоковой, где она запечатлена с младшей дочерью, была обнародована в 2017 году.

"О, хоть у вас на страничке среднюю доченьку увидели", – отреагировали в сети. 

"Дети у Ани красивые получаются. Неужели Аня беременна?" – написали фолловеры Тиммы.

"Как выросла Моника, просто обалдеть", – прокомментировали фото подписчики.

Контекст:

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: дети, Анна Седокова, семья, Янис Тимма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе
"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе
"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой
"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой
"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына
"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына
"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники
"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники
"Катя как невеста". Осадчая оголила декольте
"Катя – как невеста". Осадчая оголила декольте
От рака умер 41-летний креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло
От рака умер 41-летний креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло
"Вы ждете ребенка?", "Такой животик". В сети предположили, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук беременна
"Вы ждете ребенка?", "Такой животик". В сети предположили, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук беременна
"Какой Константин взрослый", "А прическа какая". Джанабаева показала объятия с 17-летним сыном от Валерия Меладзе
"Какой Константин взрослый", "А прическа какая". Джанабаева показала объятия с 17-летним сыном от Валерия Меладзе
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью
  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
  Названы имена тренеров и ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике
"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном
"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном
"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика
"Восхитительные фото", "Удовольствие смотреть на вас". Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика
"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик
"Сладких снов, красавицы". Леся Никитюк показала, как после "Танцев со звездами" с нее снимают парик
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
  "Просто ужас, нет справедливости!", "Не верю". Стали известны имена победителей "Танцев со звездами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS