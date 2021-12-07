"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"

По словам артистки, в тот период она работала ведущей на украинском "Новом канале" – вместе с шоуменом Максимом Нелипой вела утреннее шоу "Подъем".

Седокова призналась, что с тех пор не любит утренние эфиры из-за очень ранних подъемов.

Сриншот: annasedokova / Instagram

"Не уверена, что вы готовы это увидеть, но не могу не показать, – прокомментировала публикацию архивного снимка певица. – Я в 19 – известная телеведущая утреннего шоу".

Она призналась, что вскоре была уволена вместе с Нелипой с канала, но не стала называть причин.

"Нас очень громко уволили. Увольнял лично Ткаченко", – написала она, вероятно, подразумевая продюсера этого шоу Кирилла Ткаченко.

Скриншот: annasedokova / Instagram