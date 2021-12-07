"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"

По словам артистки, в тот период она работала ведущей на украинском "Новом канале" – вместе с шоуменом Максимом Нелипой вела утреннее шоу "Подъем".
Седокова призналась, что с тех пор не любит утренние эфиры из-за очень ранних подъемов.
"Не уверена, что вы готовы это увидеть, но не могу не показать, – прокомментировала публикацию архивного снимка певица. – Я в 19 – известная телеведущая утреннего шоу".
Она призналась, что вскоре была уволена вместе с Нелипой с канала, но не стала называть причин.
"Нас очень громко уволили. Увольнял лично Ткаченко", – написала она, вероятно, подразумевая продюсера этого шоу Кирилла Ткаченко.
Седокова работала на "Новом канале" в 2002 году.
С 2002-го по 2004 год она была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".