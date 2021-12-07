Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2021
 
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"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"

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Седокова: Я в 19 известная телеведущая утреннего шоу
Седокова: Я в 19 – известная телеведущая утреннего шоу
Фото: annasedokova / Instagram

38-летняя украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в РФ, 7 декабря в Instagram Stories разместила несколько архивных фото, на которых запечатлена 19-летней.

По словам артистки, в тот период она работала ведущей на украинском "Новом канале" – вместе с шоуменом Максимом Нелипой вела утреннее шоу "Подъем".

Седокова призналась, что с тех пор не любит утренние эфиры из-за очень ранних подъемов. 

Сриншот: annasedokova / Instagram
Сриншот: annasedokova / Instagram

"Не уверена, что вы готовы это увидеть, но не могу не показать, – прокомментировала публикацию архивного снимка певица. – Я в 19 – известная телеведущая утреннего шоу". 

Она призналась, что вскоре была уволена вместе с Нелипой с канала, но не стала называть причин. 

"Нас очень громко уволили. Увольнял лично Ткаченко", – написала она, вероятно, подразумевая продюсера этого шоу Кирилла Ткаченко.

Скриншот: annasedokova / Instagram
Скриншот: annasedokova / Instagram

Контекст:

Седокова работала на "Новом канале" в 2002 году.

С 2002-го по 2004 год она была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное". 

Теги: Анна Седокова, певица
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