"Глаз не могу оторвать", "Просто сногсшибательно". Седокова снялась в облегающем грудь и бедра платье

"Мой самый желанный", – подписала она публикацию, а также добавила, что считает шампанское "самым сексуальным напитком".

"Как тебе? Любишь ли ты шампанское так же сильно, как люблю его я?" – поинтересовалась 38-летняя Седокова у подписчиков.

"Анюта, привет! Я глаз не могу оторвать!" – написал paha0917.

"Отлично выглядите, просто сногсшибательно", – отметил пользователь kombinezony_ru.

"Самая сексуальная", – прокомментировал ka.mil964.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина, дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.