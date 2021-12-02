"Глаз не могу оторвать", "Просто сногсшибательно". Седокова снялась в облегающем грудь и бедра платье

"Мой самый желанный", – подписала она публикацию, а также добавила, что считает шампанское "самым сексуальным напитком".
"Как тебе? Любишь ли ты шампанское так же сильно, как люблю его я?" – поинтересовалась 38-летняя Седокова у подписчиков.
"Анюта, привет! Я глаз не могу оторвать!" – написал paha0917.
"Отлично выглядите, просто сногсшибательно", – отметил пользователь kombinezony_ru.
"Самая сексуальная", – прокомментировал ka.mil964.
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С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина, дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.
Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.